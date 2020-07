Diodato, l'emozione di tornare a far rumore (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA, 27 LUG - "Sono stati mesi difficili e abbiamo aspettato a lungo momenti come questo per stare di nuovo tutti insieme". Diodato fa tappa a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Sono stati mesi difficili e abbiamo aspettato a lungo momenti come questo per stare di nuovo tutti insieme". Diodato fa tappa a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Mu ...

Diodato, che torna sui palchi cantando Lou Reed e i Blur

"Bello tornare a condividere le emozioni", dice il cantautore, che arriva a Roma con il tour "Concerti di un'altra estate": il racconto e le foto. Un concerto figlio di questi tempi. Caratterizzato da ...

"Bello tornare a condividere le emozioni", dice il cantautore, che arriva a Roma con il tour "Concerti di un'altra estate": il racconto e le foto. Un concerto figlio di questi tempi. Caratterizzato da ...