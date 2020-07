Una Signora bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, nono di fila (Di domenica 26 luglio 2020) Ancora Juventus, sempre Juventus. I bianconeri vincono lo Scudetto per il nono anno consecutivo. Record assoluto nei cinque principali campionati europei. Chiude la pratica con con due giornate di anticipo con un 2-0 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria: le reti di Cristiano Ronaldo, con un piatto destro frutto di uno schema su punizione con Miralem Pjanic, e di Federico Bernardeschi, abile a raccogliere la respinta del portiere e ribadire in rete. Per i bianconeri è il titolo numero 36 - secondo la Questura, numero 38 secondo gli organizzatori - ma questa è una storia vecchia. Quella nuova è la nona sinfonia per la Signora più brutta del decennio. La prima per Maurizio Sarri, che può gioire per il suo primo ... Leggi su huffingtonpost

Dal mese di luglio 2005, il destino di Giorgio Chiellini è nel segno della Juventus. Il difensore toscano, capitano dei bianconeri, è ancora una volta campione d'Italia. Ben 9 scudetti conquistati con ...

Il più faticoso degli ultimi nove, di sicuro quello arrivato nel modo più anomalo possibile. E visto che è stato tutto dovuto a causa di una pandemia si spera sia l'ultima volta. La vittoria contro la ...

