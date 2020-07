Ultima domenica di luglio, Calabria Verde gestisce e affronta 40 incendi: impegnati 150 operatori (Di domenica 26 luglio 2020) Le temperature in aumento di questa Ultima domenica di luglio hanno messo alla prova il servizio antincendio boschivo regionale gestito dall’Azienda Calabria Verde. Alle 18.30, le sale operative hanno già gestito e domato 40 incendi, ma ne risultano ancora attivi 27 che vedono impegnate 31 squadre per un totale di circa 150 operatori coinvolti. Nella giornata di oggi per molti incendi è stato necessario ricorrere a mezzi aerei: la flotta regionale composta da quattro elicotteri ha lavorato quasi ininterrottamente. Inoltre, per più incendi è stato necessario il concorso dei mezzi della flotta statale, elicotteri e canadair. È attualmente in corso un vasto ... Leggi su meteoweb.eu

La Russia ha celebrato la Giornata della Marina con una parata di navi militari a San Pietroburgo, alla presenza del presidente Vladimir Putin. A sfilare sono state 46 unità navali, 41 aerei e 4mila m ...

Record di presenze estere per questa ripartenza agonistica sul Garda Trentino con la RRD One Hour Classic, organizzata dal Circolo Surf Torbole e dall’Associazione Italiana Classi Windsurf sabato e do ...

