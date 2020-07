Trapani, Castori fiducioso: “Non c’è tempo per pensare, saranno due gare da dentro o fuori” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Trapani crede ancora alla possibilità di salvezza.I granata nel trentaseiesimo turno di Serie B hanno avuto la meglio del Pescara e adesso si concentrano in vista delle ultime due giornate quando affronteranno Crotone e Perugia. Sul rush finale e sulla speranza di mantenere la categoria si è espresso Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com."Ci giochiamo tutto, saranno due partite nelle quali bisognerà stare in apnea dando fondo a tutte le risorse che abbiamo senza risparmiarci. La squadra ha benzina e voglia. Siamo carichi e convinti. Ce la giochiamo. Il mio è un calcio fatto di intensità, identità precisa. E poi c’è l’esperienza dei veterani che danno il giusto aiuto ai più giovani a cui ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Trapani, Castori fiducioso: “Non c’è tempo per pensare, saranno due gare da dentro o fuori” - alaimotmw : #Trapani, #Castori a #TMW: “Carichi e determinati, meritiamo la salvezza” - PicenoTime : VIDEO Trapani-Pescara 1-0, le voci di Castori e Sottil post gara - TUTTOB1 : Trapani, Castori: 'Siamo ancora vivi, ci giocheremo la salvezza fino alla morte' -