Tracce di virus in hotel, chiuse le Terme. Riapriranno dopo la sanificazione (Di sabato 25 luglio 2020) Tracce di virus all'hotel delle Terme di Caramaico . Sospesa l'attività ripresa con tanta fatica il 13 luglio e nel massimo rispetto di tutte le norme sanitarie per la prevenzione del . A comunicare ... Leggi su leggo

Lauradiroma1 : RT @leggoit: Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» https://t.… - giannettimarco : RT @leggoit: Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» https://t.… - leggoit : Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» - Luisella49 : RT @Miti_Vigliero: Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» http… - Barbaga3Gaetano : RT @Miti_Vigliero: Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» http… -

Ultime Notizie dalla rete : Tracce virus Pescara, tracce di virus in hotel, chiuse le Terme di Caramanico. Il sindaco: «Finita la sanificazione riapriranno» Il Messaggero Pescara, tracce di Coronavirus sulle superfici dell’hotel: chiuse le Terme di Caramanico

All’hotel Terme Maiella di Caramanico, in provincia di Pescara, sono state trovate delle tracce di Coronavirus su due superfici: l’albergo è stato momentaneamente chiuso, ma il sindaco di Caramanico T ...

Covid, virus sulle superfici: chiuse le terme, al via i tamponi

Un hotel è stato chiuso in seguito a dei tamponi ambientali svolti in autocontrollo nelle terme e nei locali dell’albergo, che hanno rilevato positività al coronavirus di due superfici all’interno del ...

All’hotel Terme Maiella di Caramanico, in provincia di Pescara, sono state trovate delle tracce di Coronavirus su due superfici: l’albergo è stato momentaneamente chiuso, ma il sindaco di Caramanico T ...Un hotel è stato chiuso in seguito a dei tamponi ambientali svolti in autocontrollo nelle terme e nei locali dell’albergo, che hanno rilevato positività al coronavirus di due superfici all’interno del ...