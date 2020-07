Nelle Gole, l’abbraccio della Sicilia a Odisseo (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti molto positivi i commenti sullo spettacolo da parte dei giornalisti che hanno assistito all’anteprima per la stampa di qualche giorno fa. È stata sottolineata l’attualità, per via delle storie di migranti riportate quotidianamente dalla cronaca, della vicenda immortale narrata da Omero, quel mito di Ulisse metafora di un viaggio senza confini, dentro e fuori di sé. Grande successo dello spettacolo con biglietti in vendita sia su Boxoffice, sia nel Botteghino delle Gole. Otto repliche a settimana fino al 23 agosto Il regista Giovanni Anfuso l’aveva sottolineato che, in occasione dell’anteprima di Odissea Nelle Gole dell’Alcantara, ad affascinare il pubblico, formato per la stragrande maggioranza da giornalisti, fosse stata la ... Leggi su laprimapagina

Teatro, nelle Gole dell'Alcantara, l'abbraccio della Sicilia a Odisseo

