MotoGP, Vinales: “Molto soddisfatto, abbiamo fatto passi in avanti” (Di sabato 25 luglio 2020) “Sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto passi in avanti rispetto alla gara scorsa e adesso pensiamo alla gara, ma mi sento molto bene”. Questo il commento a caldo di Maverick Vinales al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia. Il pilota spagnolo ha chiuso al secondo posto dietro a Fabio Quartararo e gli è stato cancellato l’ultimo crono per aver oltrepassato i limiti della pista, tempo che gli avrebbe garantito la pole position. “Peccato perché ho toccato la parte verde della pista , il giro era molto buono“, ha ammesso il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

