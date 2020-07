Il padre di Messi prende casa a Milano vicino alla sede dell’Inter. Operazione fiscale o trattativa con Zhang? (Di venerdì 24 luglio 2020) Il papà di Leo Messi, Jorge, prende casa a Milano e i tifosi dell’Inter sognano il grande colpo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Sperano che sia sbarcato all’ombra della Madonnina per trattare con Suning perché il figlio diventi nerazzurro. L’indiscrezione è arrivata nel pomeriggio, rilanciata da Filippo Grassia durante Zona Cesarini, su Radio Rai. Scrive la rosea: “Jorge Messi è pronto ad andare a vivere in una casa vicina alla sede dell’Inter, tra i grattacieli di Poeta Nuova. Tutto confermato: il papà di Leo ha fatto domanda al Comune di Milano per avere la residenza il 6 giugno. Da tempo aveva in mente di fare qualcosa con l’Italia. E trasferirà la base ... Leggi su ilnapolista

