Il 57% dei positivi di tutta Italia in una sola regione. La Fondazione Gimbe boccia la gestione dell’emergenza Covid in Lombardia (Di venerdì 24 luglio 2020) Poco alla volta l’Italia si lascia alle spalle la fase acuta della pandemia. A dirlo è l’ultimo report della Fondazione Gimbe, un think tank che si occupa di ricerca in ambito medico e scientifico, che fa riferimento alla settimana che va dal 15 al 21 luglio e in cui si segnala come i contagi, rispetto a 7 giorni fa, sono rimasti stabili (+0,6%) mentre continuano a diminuire i pazienti per i quali è necessario il ricovero in terapia intensiva. Dati positivi che, però, mettono in risalto anche alcuni aspetti preoccupanti relativi alla situazione regione per regione. Se è vero che la situazione sta migliorando, il primato di positivi – attualmente attivi – resta saldamente nelle mani della Lombardia che ... Leggi su lanotiziagiornale

Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 57: - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, 22 luglio, alle ore 21 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del giorno: - eziomauro : Coronavirus, incrementi costanti dei nuovi casi, in Lombardia oltre il 57% dei positivi - serenaserai : RT @Cambiacasacca: In Lombardia ci sono il 57% dei positivi. Se non ci fossimo noi lombardi a trascinare l'italia. - Rioolimpica2016 : Coronavirus, incrementi costanti dei nuovi casi, in Lombardia oltre il 57% dei positivi -