Carlotta muore in un terribile incidente stradale: aveva festeggiato 18 anni pochi giorni fa (Di venerdì 24 luglio 2020) Una 18enne di Perugia è morta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amici sull’isola greca di Mykonos. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, l’auto sulla quale si trovavano i giovani, noleggiata sull’isola, è precipitata in un burrone dopo essersi scontrata con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione. L’auto si è poi schiantata al suolo dopo un volo di diversi metri. Carla Martellini, questo il nome della vittima, era in vacanza con alcune amiche. aveva recentemente compiuto 18 anni, era fidanzata e studiava al Liceo. Sono state le autorità italiane a comunicare la tragica notizia alla famiglia, dopo che le forze dell’ordine greche hanno accertato l’identità della vittima. ... Leggi su caffeinamagazine

