Calciomercato, le notizie di oggi: novità in panchina per Samp, Cagliari e Spal (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono ore caldissime sul fronte Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per anticipare i tempi. La sessione non è ancora partita ufficialmente, ma già alcune trattative possono considerarsi nella fase finale. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio in Italia e non solo. NAPOLI – Il club azzurro ha definito il colpo Osimhen. La dirigenza ha limato, nella giornata di oggi, gli ultimi dettagli. Si tratta di un colpo record per il presidente De Laurentiis, l’attaccante dovrà rispondere sul campo. PANCHINE – E’ arrivata la svolta per quanto riguarda la panchina della Spal per la prossima stagione: si è deciso di separarsi da Gigi Di Biagio, il percorso dell’ex allenatore dell’Under 21 è stato deludente. Sempre sul fronte ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Terzino, centrale, bomber, leader e forse pure dirigente: Roma, quante cose fa Kolarov?

Gli anni che passano sono solo un’apostrofo rosa messo fra le parole “t’amo”. Il riferimento non è all’amore carnale, ma a quello per il calcio. E su tale fronte Aleksandar Kolarov, 35 anni il prossim ...

MATCHPACK: BRESCIA-PARMA

Parma, 24 luglio 2020 – Il Match Pack di Brescia-Parma contiene tutto quel che volete sapere su precedenti, statistiche di squadre e giocatori della prossima gara dei Crociati: SCONTRI DIRETTI Sono 19 ...

