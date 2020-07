Sergio Vatta, morto a 82 anni lo scopritore di talenti più moderno e visionario. Da Cravero a Dino Baggio, il ricordo dei suoi ragazzi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Torino ha ancora lo scudetto sulla maglia, quando propongono a Sergio Vatta di allenare la Berretti granata. Il Toro negli ultimi anni aveva prodotto calciatori di valore come Giorgio Ferrini e Renato Zaccarelli, ma fu con l’arrivo di Vatta che il settore giovanile raggiunse livelli assoluti. La Primavera, per un decennio almeno, sarà considerata una delle più forti d’Europa, consegnando decine di giovani calciatori alla prima squadra. Tra gli altri hanno fatto questo percorso Dino Baggio, Venturin, Sclosa, Lentini, Bobo Vieri, Benedetti, Mandorlini, Fuser, Francini e Cravero. Vatta, nato a Zara nel 1937, è scomparso la notte scorsa a 82 anni. Prima della sua storia in granata era stato calciatore e ... Leggi su ilfattoquotidiano

