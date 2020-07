Milan, il piano B a Ibrahimovic è un ex Juventus… (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Milan pensa al futuro e dopo l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli come allenatore per le prossime stagioni, i tifosi attendono novità anche sul fronte Zlatan Ibrahimovic.Proprio l'attaccante è stato l'arma in più che ha permesso ai rossoneri di stupire in questa seconda parte di stagione cambiando letterlamente volto alla squadra. Sul suo futuro, però, regna ancora tanta incertezza. Ecco perché la società sta cercando di valutare anche un piano B che prevede due nomi come alternative allo svedese.Milan: 2 nomi per il post Ibrahimoviccaption id="attachment 525567" align="alignnone" width="466" Mandzukic (getty images)/captionCome riporta Tuttosport, se Ibrahimovic, alla fine, non dovesse rimanere al Milan, ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Milan piano Calciomercato Milan, Jovic sì anche con Pioli: c’è il piano di Maldini MilanNews24.com Milan, pressing su Ibra ma nel piano B c'è Mandzukic

Seguendo la linea di pensiero di Maldini e Massara, sarebbe necessario prendere un altro attaccante di esperienza in grado di reggere il peso dell’attacco sulle sue spalle, oltre a dover prendere comu ...

MANUTENZIONE STRADE. OLTRE 330 INTERVENTI DA GENNAIO A SETTEMBRE

Milano, 23 luglio 2020 – Tra gennaio e settembre saranno 334 le località interessate alla manutenzione delle strade, secondo quanto previsto dal piano degli interventi di riasfaltatura integrale di ...

