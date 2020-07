Zangrillo ad In Onda: “Inizio ad averne le palle piene. Se oggi in Lombardia abbiamo un morto, non sta accadendo nulla” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si torna a parlare per le parole del direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Stavolta per il suo intervento durante la puntata di ieri di ‘In Onda’ (intitolata – molto emblematicamente – “Covid: aperturisti e rigoristi, la lotta continua”). Il professor Zangrillo ha espresso lo stesso parere di sempre: è … L'articolo Zangrillo ad In Onda: “Inizio ad averne le palle piene. Se oggi in Lombardia abbiamo un morto, non sta accadendo nulla” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

