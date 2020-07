The Resident sospeso e Sorelle fa gli stessi ascolti: vince Canale 5 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Era davvero necessario sospendere la seconda stagione di The Resident, una delle poche nuove proposte di Rai 1 per l’estate? A giudicare dal dato auditel incassato dalla replica di Sorelle, in onda ieri, possiamo proprio dire che la scelta della Rai è stata completamente sbagliata. La prima puntata della fiction con Anna Valle in replica ( a tre anni di distanza dalla messa in onda) registra una media di 1,9 milioni di spettatori, qualcosina in più rispetto alla media di 1,8 milioni di spettatori portati a casa due settimane fa dalla prima puntata di The Resident 2. Praticamente gli stessi ascolti, con una sola differenza: il pubblico, con i nuovi episodi di The Resident, avrebbe visto qualcosa di nuovo e magari chissà, già alla seconda puntata, ci ... Leggi su ultimenotizieflash

