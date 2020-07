Sgominata rete di pedofili italiani che aveva un “listino prezzi” pubblicato online (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’era un vero e proprio “listino prezzi” pubblicato online e gli accordi per lo scambio di materiale pedopornografico avvenivano tramite chat di messaggistica private. Questa la storia emersa dopo le indagini degli oltre cento investigatori tra Polizia Postale di Rome e Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari e di Foggia, la quale ha sgominato una vera e propria rete di pedofili italiani. Alcune immagini venivano realizzate da adolescenti e vendute online facendo il prezzo in base al listino e alla prestazione richiesta. LEGGI ANCHE >>> Le nuove linee guida della Santa Sede sulla pedofilia alle quali la Chiesa cattolica deve attenersi Coinvolte 12 regioni e 17 province nella rete di ... Leggi su giornalettismo

