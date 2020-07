Recovery Fund, dalla presentazione del piano riforme all’approvazione del Bilancio Ue: tutte le tappe prima di ricevere gli stanziamenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo il via libera del Consiglio Ue all’ultima proposta sul Recovery Fund, la palla torna in mano ai governi nazionali che, dopo la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento, per poter accedere ai fondi a loro destinati dovranno presentare al più presto un piano di riforme da mettere in campo proprio grazie al supporto dei nuovi fondi europei. Sarà questo il primo passo che porterà l’Italia e tutti gli altri Paesi verso l’autunno, quando saranno le istituzioni europee a valutare le proposte dei singoli Stati prima dell’approvazione del prossimo Bilancio settennale dell’Unione, al quale il programma di aiuti è collegato. Il piano di Rilancio: task force e confronto con le opposizioni Il prossimo passo ... Leggi su ilfattoquotidiano

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - azukeka1917 : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - Giancar70336148 : RT @LucillaMasini: Salvini dice che i soldi del Recovery Fund non vanno bene perché vanno resi in 36 anni. Probabilmente lui sarebbe riusci… -