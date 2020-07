Salvini e quella strana usanza di restituire i soldi prestati (senza comode rate in 76 anni) (Di martedì 21 luglio 2020) Durante la conferenza stampa organizzata insieme al responsabile economico della Lega Alberto Bagnai, Matteo Salvini è stato chiarissimo nello spiegare cosa c’è che non va nell’accordo per il Recovery Fund: “I soldi arriveranno fra un anno se l’Italia farà le riforme nel campo delle pensioni, del lavoro, della giustizia e dell’istruzione decise dall’Europa: legge Fornero e Patrimoniale sui risparmi. Noi come Lega vigileremo perché così non sia. Si tratta di un prestito che va restituito con i versamenti annui: diamo 15, abbiamo indietro 10 e i soldi a fondo perduto dovranno essere restituiti fino al 2056”. Salvini e quella strana usanza di restituire i ... Leggi su nextquotidiano

