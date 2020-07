De Luca: "Commessi e clienti senza mascherina? Bisogna chiudere i negozi" (Di martedì 21 luglio 2020) Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca punta al pugno duro verso i comportamenti troppo superficiali che si iniziano a vedere da una parte all'altra del Paese: assembramenti sempre più frequenti e mascherine indossate soltanto occasionalmente. Sì, la gente è stanca, ma questo al virus poco importa e basta guardare a due passi da casa nostra per vedere cosa potrebbe succedere. Non è più tempo di sottovalutazioni. Abbiamo aperto l'Italia da un mese, il Governo nazionale ha ritenuto di aprire praticamente tutte le attività, abbiamo le serate che sono segnate da fenomeni di movida irresponsabile, ci sono decine di migliaia di giovani che pensano che il problema non esista più. Questa è una posizione irresponsabile.De Luca ha quindi deciso di lanciare un appello ai sindaci della ... Leggi su blogo

Adnkronos : #Coronavirus, De Luca: 'Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere negozi' - giacomozuliane : RT @Adnkronos: #Coronavirus, De Luca: 'Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere negozi' - il_brigante07 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, De Luca: 'Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere negozi' - EmilioMusto1 : RT @salernonotizie: L’ira di De Luca: «Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere i negozi» - salernonotizie : L’ira di De Luca: «Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere i negozi» -