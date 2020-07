Brescia, incinta nonostante l’intervento: l’ospedale dovrà mantenere la figlia (Di martedì 21 luglio 2020) Si è conclusa dopo 5 anni la causa di una coppia contro gli Spedali Civili di Brescia, l’azienda ospedaliera da loro ritenuta “colpevole” per la quarta figlia della coppia. La donna, infatti, si era fatta operare apposta per non rimanere più incinta, ma il fallimento dell’intervento è stato testimoniato da una nuova gravidanza. Un giudice ha stabilito ora che quella figlia è responsabilità proprio dell’Ospedale. Sterilizzata nel 2011, ma l’intervento va male La particolare vicenda, stando a quanto riportano le fonti locali, inizia nel 2011, quando una 39enne madre di 3 figli decide di farsi sterilizzare. Una sterilizzazione tubarica, la chiusura delle tube di Falloppio, un tipo di intervento permanente. O almeno così sperava la donna ... Leggi su thesocialpost

