Bar Refaeli condannata per evasione fiscale: 9 mesi di servizi sociali e multa da 730 mila dollari (Di martedì 21 luglio 2020) La modella israeliana Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale. Entrambe hanno confessato i reati di cui erano accusate, ovvero di non aver pagato tasse per quasi 10 milioni di dollari, e hanno patteggiato: la 35enne modella dovrà lavorare 9 mesi per i servizi sociali e pagare una multa di 730 mila dollari, oltre a versare 2,3 milioni di tasse arretrate; la madre invece dovrà scontare 16 mesi di carcere. Come ha fatto sapere un portavoce del tribunale di Tel Aviv che ha emesso la sentenza, i reati contestati alle due donne risalgono al periodo tra il 2009 e il 2012. Camicia bianca e il volto nascosto da una mascherina per ... Leggi su ilfattoquotidiano

