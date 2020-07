"Vaccino Oxford, bene i primi dati. Ora speriamo nella terza fase di sperimentazione". Intervista a Matteo Bassetti (Di lunedì 20 luglio 2020) “I dati del Vaccino di Oxford, almeno quelli emersi dalle prime due fasi, ci dicono che c’è stata una risposta immunitaria molto forte. Ci auguriamo che anche nella terza fase, quella immediatamente precedente la messa in produzione, si confermino gli standard già segnati in termini di sicurezza e efficacia”. Il professore Matteo Bassetti punta sulla sperimentazione in corso a Oxford, sul Vaccino ChAdOx1 messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University con la collaborazione dell’italiana Irbm.Per il primario di malattie infettive al San Martino di Genova, tra i protagonisti della scena mediatica durante e dopo l’emergenza Covid, ... Leggi su huffingtonpost

