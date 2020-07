Prima domenica con i vigilantes sulle spiagge, il sindaco difende il servizio (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Dopo le critiche piovute sul servizio di vigilantes attivato soltanto sabato mattina sulle spiagge libere salernitane ma giudicato del tutto superfluo da alcuni citttadini visti gli assembramenti che comunque si sono registrati nella giornata di ieri su tutta la costa libera che bagna il capoluogo, è direttamente il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a difendere il servizio affidato all’ Arechi Security Service. In una nota il primo cittadino fa notare le difficoltà di gestire servizio che deve da un lato garantire che le spiagge libere restino completamente libere e sempre fruibili da tutti, ma nel contempo assicurare la massima sicurezza ai ... Leggi su anteprima24

RaiTre : La domenica di #Rai3 segna un grande ritorno in prima serata: @chetempochefa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto… - ilsensocritico : Ah e #RomaInter è stata giocata domenica, e non lunedì, perché la partita successiva della Roma si gioca mercoledì.… - bellimo715 : RT @barberopodcast: L'ultima puntata della stagione, prima della pausa estiva, è in esportazione ed uscirà come sempre alle 15:00. Le pubb… - solonews1011 : RT @abollis: Buon lunedì domenica a tutti - La #prima pagina de @il_piccolo edizioni #Trieste e #Gorizia #Monfalcone Qui - fmastrorizzi : RT @BuonoClaudio: “I muri della legalità”, a Vietri di Potenza la prima opera: domenica l’inaugurazione del murales di circa 170 mq https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima domenica Domenica 5 luglio, prima domenica del mese, ingresso gratuito per i Musei Civici di Roma Arte Magazine Arché e Libera organizzano un campo di lavoro e formazione a Quarto Oggiaro

Tre giorni di incontri, formazione e impegno. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto uno dei campi di Libera, l’organizzazione antimafia, fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995, si svolgerà presso Cas ...

M5S torna a riunirsi nel Villaggio Rousseau

Il MoVimento 5 Stelle torna a riunirsi nel Villaggio Rousseau. Sarà la prima edizione completamente digitale. A dare vita alle Olimpiadi delle Idee, online da Milano sabato 25 e domenica 26 luglio, sa ...

Tre giorni di incontri, formazione e impegno. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto uno dei campi di Libera, l’organizzazione antimafia, fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995, si svolgerà presso Cas ...Il MoVimento 5 Stelle torna a riunirsi nel Villaggio Rousseau. Sarà la prima edizione completamente digitale. A dare vita alle Olimpiadi delle Idee, online da Milano sabato 25 e domenica 26 luglio, sa ...