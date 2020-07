Ecco la formula pazza per dividere i soldi dell'Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) A vederla non ci si capisce proprio nulla. Eppure è la formula matematica con cui verranno divisi i soldi europei del Recovery Fund. Ci si perde dentro, tra lettere e segni matematici. Ma da questa formula deriva che l'Italia è il Paese europeo che prenderà la fetta più grande di finanziamenti: il 20,45%. Segue la Spagna col 19,88% e la Francia col 10,38%. Leggi su iltempo

CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Ecco la formula pazza per dividere i soldi dell'Europa #formula #recoveryfund #europa #italia - JohSogos : RT @tempoweb: Ecco la formula pazza per dividere i soldi dell'Europa #formula #recoveryfund #europa #italia - tempoweb : Ecco la formula pazza per dividere i soldi dell'Europa #formula #recoveryfund #europa #italia… - FTraiettoria : F1, GP d’Ungheria: ecco le pagelle di tutti i protagonisti - filadelfo72 : Formula 1 tira ora il fiato: prossima tappa Silverstone, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco formula Ecco la formula pazza per dividere i soldi dell'Europa Il Tempo Capelli, quante volte dobbiamo lavarli per non rovinarli?

Quante volte dovremmo lavare i capelli in una settimana per evitare di danneggiarli? In realtà non esiste una risposta definitiva sulla frequenza con cui dovremmo lavarci i capelli. È decisamente impo ...

Un nuovo, interessante roguelike arriva sul mercato: ecco la recensione di Neon Abyss

I Roguelike negli ultimi anni hanno avuto un'esplosione gigantesca e non passa mese che non spunti fuori qualche nuova produzione. La formula, reiterata all'infinito, è sempre la stessa ma le soluzion ...

Quante volte dovremmo lavare i capelli in una settimana per evitare di danneggiarli? In realtà non esiste una risposta definitiva sulla frequenza con cui dovremmo lavarci i capelli. È decisamente impo ...I Roguelike negli ultimi anni hanno avuto un'esplosione gigantesca e non passa mese che non spunti fuori qualche nuova produzione. La formula, reiterata all'infinito, è sempre la stessa ma le soluzion ...