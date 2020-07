Coronavirus: nuova terapia con plasma in fase sviluppo (Di lunedì 20 luglio 2020) Un progetto di ricerca per lo sviluppo di una nuova terapia a base di immunoglobuline iperimmuni (IgG), derivate dal sangue dei pazienti convalescenti, contro il Covid-19 è l’obiettivo della partnership siglata tra l’azienda biofarmaceutica italiana Kedrion Biopharma e il Columbia University Irving Medical Center. Secondo l’accordo, Kedrion fornirà alla Columbia il plasma di pazienti convalescenti da Covid destinato ad essere utilizzato per la produzione della terapia IgG messa a punto dalla stessa Kedrion e da Kamada Ltd, azienda biofarmaceutica israeliana. Questo plasma sarà testato dalla Columbia University contro le proteine virali per verificare il potere neutralizzante delle immunoglobuline iperimmuni, ovvero con alto titolo di ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - Agenzia_Ansa : Spunta l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza per la lotta al #Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicemb… - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - patripatty5 : RT @francescatotolo: Io e @ChiaraNews stiamo pianificando il nostro reportage da #Lampedusa, per svelare la realtà della nuova invasione di… - LuceverdeMilano : ?? #Coronavirus @RegLombardia ?? Nuova Ordinanza del Presidente Attilio Fontana Fino al #31Luglio ??Mascherine :… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Live - Coronavirus, nuova importante risalita di positivi e isolamenti fiduciari PadovaOggi Coronavirus in Campania, oggi altri 9 contagi. Ma ci sono due guariti

Sono 9 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.409 tamponi. I dati, fa sapere l’unità di crisi della Regione Campania, comprendono 5 casi derivanti da cont ...

Coronavirus, Google mette al bando le pubblicità su contenuti pericolosi e teorie cospirazioniste

Nuova stretta di Google sulla disinformazione sul Coronavirus. A partire dal 18 agosto, Big G vieterà gli annunci pubblicitari che promuovono teorie cospirazioniste sul Covid-19, rimuoverà gli annunci ...

Sono 9 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.409 tamponi. I dati, fa sapere l’unità di crisi della Regione Campania, comprendono 5 casi derivanti da cont ...Nuova stretta di Google sulla disinformazione sul Coronavirus. A partire dal 18 agosto, Big G vieterà gli annunci pubblicitari che promuovono teorie cospirazioniste sul Covid-19, rimuoverà gli annunci ...