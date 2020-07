Chiara Ferragni nuda, così fa il bagno in Salento (Di lunedì 20 luglio 2020) Chiara Ferragni senza veli conquista Instagram. L'imprenditrice digitale è in Salento, nuova tappa del tour promozionale a favore del turismo in Italia. Dopo aver visitato la Basilica di Santa Caterina a Galatina ed essere stata accolta dalla banda, si è concessa un bagno open air. Visualizza questo post su Instagram Outside bathtub is goals Un post condiviso da Chiara Ferragni ... Leggi su iltempo

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - HuffPostItalia : Eike Schmidt (Uffizi): 'Su Chiara Ferragni basta snobismi, avvicina i ragazzi alla cultura' - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi: qual è il problema? - teamtrashissimo : @rtamacc E poi arriva anche Chiara Ferragni e STONKS - danoris2110 : Ragliano su Chiara Ferragni e il loro padre putativo riattaccava mani e minchie alle statue, poi dice che non devi… -