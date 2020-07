Moto2, Marini trionfa a Jerez: 'Vittoria dedicata alle vittime del Covid' (Di domenica 19 luglio 2020) Vittoria da domimatore quella di Luca Marini in quel di Jerez . Il pilota dello Sky Racing Team ha portato a casa un successo meritato, imponendosi con grande autorità tra i cordoli del tracciato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Super abbraccio per una super gara! ?? ?? Il 'Dottore' @ValeYellow46 va a congratularsi con @Luca_Marini_97 per la… - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - ildicece : RT @SkySportMotoGP: 'Dedico la vittoria all'Italia e a chi soffre per il Covid' Bel messaggio di @Luca_Marini_97 dopo il trionfo a Jerez in… - riccardomorgan : RT @SkySportMotoGP: ?? Super abbraccio per una super gara! ?? ?? Il 'Dottore' @ValeYellow46 va a congratularsi con @Luca_Marini_97 per la sua… -