Meteo, risalita dell’anticiclone: tornano ad alzarsi le temperature (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo le previsioni Meteo, sarà una domenica segnata dall’anticiclone. temperature alte e sole all’inizio della prossima settimana, poi tornano le piogge. Sarà una domenica sorprendente per il Meteo italiano, con l’improvvisa rimonta dell’anticiclone africano pronto a portare bel tempo e stabilità sulla nostra penisola. Una risalita che farà piacere agli italiani, viste le piogge che … L'articolo Meteo, risalita dell’anticiclone: tornano ad alzarsi le temperature proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La recente alluvione di Palermo, evento imprevedibile e senza precedenti in questo periodo, pone all’attenzione il fatto che anche in piena estate possono verificarsi eventi di meteo avverso particola ...Pressione in aumento, temperature sopra i 30°CSembra finalmente deciso a ristabilirsi il bel tempo sul nostro Paese e con temperature in progressivo aumento. Un'area di alta pressione infatti, si sta ...