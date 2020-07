Covid-19, il bollettino del 19 luglio: minimo storico di decessi (Di domenica 19 luglio 2020) Covid-19 bollettino di oggi 19 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. La Protezione Civile ha pubblicato il nuovo bollettino riguardante tutti i casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi 19 luglio 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 218 nuovi casi, … L'articolo Covid-19, il bollettino del 19 luglio: minimo storico di decessi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

C'è una buona notizia, solo tre decessi per coronavirus secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, ma il contagio non si ferma: altri 219 nuovi casi. E aumentano le persone attualmente ...

Uno a Sondrio, zero a Lecco

In Lombardia sono complessivamente 80 con dieci decessi nelle ultime 24 ore, il doppio rispetto ai cinque che si erano registrati ieri Quattro casi a Como e uno a Sondrio. Nessun positivo, invece, a L ...

