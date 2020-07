Coronavirus: Riccardi, case riposo saranno luoghi vita non sofferenza (Di domenica 19 luglio 2020) Mortegliano, 18 lug – “Cordoglio e vicinanza a tutti coloro che hanno perso i propri cari e grazie a chi ha combattuto la battaglia per contenere il Covid-19: il personale sanitario, i volontari della protezione civile, le forze dell’ordine e i sindaci, come quello di Mortegliano, che hanno avuto la forza di fronteggiare una situazione difficile, inedita e imprevedibile, spesso mettendo a repentaglio la propria vita. Il mio impegno e quello della Regione è volto a far sì che le strutture per anziani diventino sempre di più luoghi di vita e non di sofferenza, nelle quale le persone ospitate ricevono cure adeguate a garantire le migliori condizioni di salute possibile. Si tratta di una scelta di civiltà, perché una società come la nostra, nella quale si ha la ... Leggi su udine20

vanessaquinto7 : RT @TgrRaiFVG: Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi di #COVID19 in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione FVG chiede… - TgrRaiFVG : Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi di #COVID19 in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione F… - tabletquotidia2 : #coronavirus : RICCARDI, INTENSIFICARE CONTROLLI ARRIVI OLTRE CONFINE - amorebruna48 : RT @amorebruna48: Il Segretario Generale dell'Onu Guterres ad Andrea Riccardi: 'Grazie per il lavoro per la pace e il sostegno all'appello… - PepeGalvezS : RT @DanielaPompei: Coronavirus Covid-19: 'Bergamo Festival Fare la Pace', domani Andrea Riccardi interviene su 'Chiesa e pandemia' | AgenSI… -