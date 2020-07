A Palese e a Santo Spirito i soccorsi arrivano in bicicletta (Di domenica 19 luglio 2020) BARI - Il defibrillatore, strumento indispensabile a far ripartire il cuore quando si ferma, sarà stipato in una delle due borse laterali, mentre nell'altra saranno riposti gli attrezzi per il primo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : A Palese e a Santo Spirito i soccorsi arrivano in bicicletta - FabioBortone : @withnotalent ahahah si ma il suo scazzo cosi' palese pronto a tirare giu qualche santo da un momento all'altro è impagabile - gravinantonio : Dai dai ma come si fa ad annullare un goal così? Ma santo cielo è palese dalle immagini che l’ultimo tocco era di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Palese Santo A Palese e a Santo Spirito i soccorsi arrivano in bicicletta La Gazzetta del Mezzogiorno A Palese e a Santo Spirito i soccorsi arrivano in bicicletta

Per due mesi i volontari raggiungeranno a bordo delle mountain bike i cittadini, i turisti e i villeggianti in spiaggia oppure a passeggio sul litorale di Palese e Santo Spirito. Il servizio sarà ...

Bari, 11 rapine nei supermercati di Santo Spirito e Palese: condannati Emanuele Vastano e Francesco Silecchia

Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha condannato due rapinatori seriali, Francesco Silecchia, 24 anni, e Emanuele Vastano, 37 anni, rispettivamente alla pena di 6 anni e quattro mesi di ...

Per due mesi i volontari raggiungeranno a bordo delle mountain bike i cittadini, i turisti e i villeggianti in spiaggia oppure a passeggio sul litorale di Palese e Santo Spirito. Il servizio sarà ...Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha condannato due rapinatori seriali, Francesco Silecchia, 24 anni, e Emanuele Vastano, 37 anni, rispettivamente alla pena di 6 anni e quattro mesi di ...