Recovery fund, accordo lontanissimo. Così Rutte rischia di ‘condannare’ Conte (Di sabato 18 luglio 2020) Muro contro muro tra Italia e Olanda sul Recovery fund. Rutte non indietreggia, Giuseppe Conte non se lo può permettere. Intanto il tempo scorre. Forse il primo giorno di Consiglio europeo è andato anche peggio di come ci si potesse immaginare. Sul Recovery fund è scoppiata una vera e propria guerra di trincea tra l’Italia di Conte e l’Olanda di Rutte. Nessuno dei due è intenzionato a fare passo indietro. Gli animi si scaldano con il passare delle ore e diminuiscono le probabilità di riuscire ad arrivare a un accordo. Che a questo punto diventa improbabile anche per la fine del mese di luglio. accordo lontanissimo sul Recovery ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - Maurizi07267041 : RT @jacopo_iacoboni: Com'era prevedibile la propaganda di Conte sui negoziati per il Recovery Fund è caduta al primo scoglio della realta:… - Daniele_Manca : Recovery fund e vertice a Bruxelles, l’Europa di fronte alla legge dei numeri (e la politica italiana che si rifiut… -