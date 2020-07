Liguria: Grillo sente Di Maio e Crimi, 'superate perplessità, avanti con Sansa' (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Qualche dubbio, più d'uno a dirla tutta, Beppe Grillo lo aveva espresso nei giorni scorsi, timoroso che il nome di Ferruccio Sansa non fosse abbastanza forte per sfidare il governatore uscente, Giovanni Toti. A fine giugno, quando la candidatura del giornalista del Fatto quotidiano aveva preso quota, Grillo aveva sentito alcuni membri del governo, compreso Luigi Di Maio, non nascondendo perplessità. Anzi, "sparandole alla Beppe", raccontano all'Adnkronos i beninformati. Ma questa mattina, quando il retroscena di Repubblica sullo stop di Di Maio e Grillo alla corsa di Sansa ha terremotato il Movimento, a quanto apprende l'Adnkronos il garante ha sentito telefonicamente sia Vito Crimi, capo ... Leggi su liberoquotidiano

