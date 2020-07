Lautaro Martinez, 100 milioni e un giocatore per convincere l’Inter: la mossa della big (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra i due litiganti, il terzo gode. Potrebbe andare così tra Barcellona, Inter e... Manchester City. Oggetto del contenzioso? Lautaro Martinez. L'attaccante è da tempo accostato ai blaugrana ma l'Inter, fino ad ora, non ha ceduto. Ecco perché gli inglesi potrebbe dar vita ad un colpo di scena assoluto con un'offerta irrinunciabile.Lautaro Martinez: pazza offerta del Manchester Citycaption id="attachment 383443" align="alignnone" width="442" Gabriel Jesus (getty images)/captionStando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Manchester City potrebbe mettere sul piatto un assegno da 100 milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all'Inter e, ovviamente, anche al Barcellona. Ma non solo. Nell'operazione potrebbero rientrare delle contropartite ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lautaro Martinez tentato dal Manchester City ma preferirebbe il Barcell… - MomentiCalcio : #Inter: La società in estate dovrà sacrificare uno tra #Skriniar e #LautaroMartinez? - VivInterNews : RT @internewsit: FOTO - Lautaro Martinez dopo SPAL-Inter: un urlo che fa piacere ai tifosi - - internewsit : FOTO - Lautaro Martinez dopo SPAL-Inter: un urlo che fa piacere ai tifosi - -