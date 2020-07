Riccardo Scamarcio diventerà papà - (Di giovedì 16 luglio 2020) Roberta Damiata Lo scoop dell'estate porta la firma del settimanale "Diva e Donna" che ha immortalato Riccardo Scamarcio insieme alla nuova compagna Angharad Wood in attesa di un bambino. Sempre secondo il settimanale i due si sarebbero già sposati In questo fiorire di pancioni post lockdown, la sorpresa arriva a metà estate e la porta, Riccardo Scamarcio, che non soltanto starebbe per diventare padre, ma si sarebbe anche sposato. Di solito riservatissimo, l’attore pugliese è sempre stato molto schivo a raccontare del suo privato, ma questa volta i paparazzi del settimanale Diva e Donna hanno beccato l’attore in compagnia della sua compagna, la manager inglese Angharad Wood, a spasso per la capitale e le inequivocabili forme del pancione di lei hanno fatto il resto. Ma non ... Leggi su ilgiornale

