Riccardo Scamarcio diventa papà, svelato il sesso del nascituro (Di giovedì 16 luglio 2020) La popolarità e l’essere un personaggio in vista non ha impedito a Riccardo Scamarcio di tenere nascosta sia la sua nuova compagna che la sua prossima paternità. In questi giorni Diva e Donna ha pubblicato i primi scatti dell’attore con Angharad Wood: la manager sarebbe non solo in dolce attesa ma anche la moglie a tutti gli effetti di Scamarcio. Riccardo Scamarcio e Angharad Wodd stanno insieme da circa due anni, lei è già mamma di una bambina e ora aspetta il secondo figlio proprio dall’attore. Il parto è previsto a metà agosto e a quanto pare sarebbe una femmina. I due sono una coppia molto discreta anche se questa volta sono dovuti uscire allo scoperto e rivelare i loro progetti di vita privata. Prossimi ad andare a vivere a Roma, ... Leggi su quotidianpost

