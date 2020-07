Reggio Audace-Novara in tv: data, orario e come vedere in streaming playoff Serie C (Di giovedì 16 luglio 2020) Alle 20:30 di venerdì 17 luglio Reggio Audace e Novara scenderanno in campo in occasione della semifinale dei playoff di Serie C 2019/2020. Tutto pronto al Mapei Stadium per questa sfida che mette in palio il pass per l’ultimo turno della post season. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eleven Sports mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

Alle 20:30 di venerdì 17 luglio Reggio Audace e Novara scenderanno in campo in occasione della semifinale dei playoff di Serie C 2019/2020. Tutto pronto al Mapei Stadium per questa sfida che mette in palio il pass per l'ultimo turno della post season.

