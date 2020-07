Il Sassuolo sul modello Atalanta, la provincia che vuole diventare grande (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Atalanta fa provincia. La sua e pure quella degli altri. Le avevano abolite, tempo fa, e invece rinascono nel calcio: atolli finanziari e sportivi, modelli di sviluppo. La geografia politica c’entra pochissimo: il Sassuolo fa parte dello stesso territorio, segue la stessa linea. Prova lo stesso salto. La provincia, invece di rinnegarsi per sottomissione culturale alla metropoli, ora batte moneta propria: vuol vincere, giocare bene, chiudere la tradizione del vassallaggio, della Primavera conto terzi. È una rivoluzione, persino violenta. Basta guardare i 3 gol che hanno bloccato la Juventus sul pareggio e sulla via di uno scudetto irreparabilmente suo. Una volta, arrivati a questo punto della stagione, il risultato sarebbe stato un altro: ve lo ricordate lo “Scansuolo”? Ecco. Invece siamo ... Leggi su ilnapolista

La partita sembra mettersi subito in discesa per i bianconeri, i quali dopo aver sudato a freddo per una girata di “Ciccio Caputo” in area di rigore, trovano il gol con Danilo che dal limite dell’area ..."Il mister per noi è una garanzia" dice l'ad del club neroverde REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "Sono tante le cose belle qui. Anche il Sassuolo ha la sua storia. Un centro sportivo all'avanguardia, lo st ...