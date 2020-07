“Riccardo Scamarcio diventa padre: ecco chi è Angharad Wood (sposata in gran segreto)” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lei si chiama Angharad Wood, ha 46 anni ed è la moglie di Riccardo Scamarcio. Questo secondo quanto pubblicato dal settimanale Diva e Donna in edicola che mostrano il pancione della manager londinese e un vistoso anello. Wood sarebbe all’ottavo mese di gravidanza. Una femmina sta per arrivare in casa Scamarcio: sempre secondo Diva e Donna i due avrebbero preso una nuova casa a Roma.Wood vive a Londra dove dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management per attori e scrittori. In molti hanno notato una somiglianza con Valeria Golino, ex dell’attore con la quale è rimasto in ottimi rapporti. La Wood ha già una bambina. L'articolo “Riccardo Scamarcio diventa ... Leggi su ilfattoquotidiano

