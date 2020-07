Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato (2) (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Adnkronos) - Decisiva per i Carabinieri la collaborazione dell'Associazione Commercianti di Monreale, i quali, per evidenziare solidarietà al collega, decidevano di presentarsi tutti insieme presso i Carabinieri di Monreale la mattina successiva all'episodio. Per il solo episodio dello scorso giugno, 2 giovani monrealesi, sono stati questa mattina destinatari di avviso di garanzia. “D'intesa e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo abbiamo voluto procedere nella maniera più celere possibile per chiudere il cerchio intorno alla vicenda e bloccare sul nascere incresciosi episodi ai danni di commercianti già fortemente provati dalle difficoltà del momento”, dichiarano i Carabinieri. “L'operazione è un segnale che dimostra la presenza quotidiana delle Istituzioni a fianco dei cittadini a cui ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato (2)... - TV7Benevento : Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato... -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tentata Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato Il Tempo Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di P.S., pregiudicato monrealese di 31 ...

Violento temporale su Palermo, strade allagate e traffico in tilt: le immagini

17:38Nubifragio su Palermo, i sub dei vigili del fuoco salvano una ragazza in via Imera (VIDEO) 17:28Violento temporale, allagamenti a Palermo: in via Imera ragazza sul tetto dell'auto per salvarsi 17 ...

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di P.S., pregiudicato monrealese di 31 ...17:38Nubifragio su Palermo, i sub dei vigili del fuoco salvano una ragazza in via Imera (VIDEO) 17:28Violento temporale, allagamenti a Palermo: in via Imera ragazza sul tetto dell'auto per salvarsi 17 ...