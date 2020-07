Pace fiscale, saldo e stralcio cartelle: guai in vista, calcolo importi sbagliati, in arrivo news su somme aggiuntive da pagare o decadenza da agevolazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non c’è ‘Pace’ per la Pace fiscale: a seguito del protocollo, ormai noto, per il saldo e lo stralcio cartelle, c’è aria di grattacapi per gli italiani. Infatti, a seguito di un calcolo di importi sbagliati, sarebbe arrivo una comunicazione ufficiale circa delle somme aggiuntive da pagare, pena la decadenza dal meccanismo delle agevolazioni. Ovvero? di cosa esattamente stiamo parlando? Di chi è l’errore, e che cosa si rischia, e poi soprattutto a quanto ammonterebbe la cifra? Pace fiscale, saldo e stralcio ... Leggi su italiasera

“Un paradosso tutto italiano: nonostante il lunghissimo lockdown, l’Agenzia delle entrate dal primo giugno ha ripreso la sua attività di accertamento e notifica di atti, cartelle e comunicazioni, inso ...

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio non determina la perdita dei benefici. Rot ...

