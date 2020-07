Meloni: Parco Cino nel degrado, se Comune non interviene allora sarà Fdi a sistemarlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Coprono la targa dedicata al figlio per la noncuranza del Parco lasciato nel degrado dal Comune: ‘finche’ resta in quelle condizioni, il nome di mio figlio li’ non ce lo lascio’, cosi’ la mamma di Riccardo, 15enne che perse la vita in un terribile incidente stradale e a cui e’ stato intitolato il Parco. L’ultima pulizia del Parco risale infatti al 2018, da allora la totale assenza dell’amministrazione e addirittura il divieto a diversi volontari tra cui il papa’ di Riccardo – di ripulirlo. Se non ci pensera’ l’amministrazione a rimediare al piu’ presto a questa situazione vergognosa e paradossale, sara’ Fratelli d’Italia a ripulire il Parco e a restituirlo a ... Leggi su romadailynews

