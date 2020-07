Kledi Kadiu: “Il mio rapporto con Maria De Filippi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il ballerino Kledi Kadiu è stato ospite dell’ultima puntata di “C’è tempo per” e ha raccontato un retroscena inedito sulla sua carriera. “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te‘”. Così è iniziato il suo rapporto con la conduttrice Mediaset:“Anche lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di ‘Amici’”, ha spiegato Kledi, precisando che non ci sono mai stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

