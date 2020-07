Atlantia fa un balzo in Borsa dopo l'accordo su Aspi: +17,96% (Di mercoledì 15 luglio 2020) La soluzione trovata nella notte sul futuro di Autostrade, dopo tese trattative durate quasi due anni, spinge Atlantia in Borsa.La holding infrastrutturale, che ha come primo azionista Edizione, la cassaforte della famiglia Benetton, non riesce a fare prezzo in apertura con un rialzo teorico che all’avvio era sopra il 17% e a dopo pochi minuti di contrattazioni sfiora il +19%. Leggi su huffingtonpost

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Atlantia fa un balzo in Borsa dopo l'accordo su Aspi: +17,96% - NICOLACATAR : @CarterNicK50 @PoliticaPerJedi Atlantia fa un balzo in Borsa dopo l'accordo su Aspi: +17,96% - HuffPostItalia : Atlantia fa un balzo in Borsa dopo l'accordo su Aspi: +17,96% - discoradioIT : #Atlantia: balzo in Borsa dopo accordo su #Aspi, +17,96% - infoiteconomia : Borse alla prova recupero. Balzo Atlantia: Benetton pronti a passo indietro su Aspi -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia balzo Future europei positivi, Tokyo chiude ai massimi del mese Il Sole 24 ORE Borsa Milano accentua calo con WS, venduta Stm in scia tech Usa, bene Atlantia

MILANO, 14 luglio (Reuters) - Seduta di generale storno a Piazza Affari che non trova una direzionalità più precisa dall'avvio di Wall Street contrastato. Il forte ribasso del Nasdaq sta comunque aven ...

Borsa Milano negativa, venduta Stm in scia tech Usa, mini rimbalzo Atlantia

MILANO, 14 luglio (Reuters) - Seduta di storno a Piazza Affari e, più in generale sui mercati europei, penalizzati in particolare dal forte ribasso del Nasdaq ieri che sta avendo effetti sul settore h ...

MILANO, 14 luglio (Reuters) - Seduta di generale storno a Piazza Affari che non trova una direzionalità più precisa dall'avvio di Wall Street contrastato. Il forte ribasso del Nasdaq sta comunque aven ...MILANO, 14 luglio (Reuters) - Seduta di storno a Piazza Affari e, più in generale sui mercati europei, penalizzati in particolare dal forte ribasso del Nasdaq ieri che sta avendo effetti sul settore h ...