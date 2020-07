What’s love got to do with it: ritorno a sorpresa della 80enne Tina Turner con Dj Kygo (Di martedì 14 luglio 2020) La leggendaria regina del rock and roll Tina Turner ha deciso di tornare in attività. Nonostante i suoi 80 anni, la Turner è tornata in studio per una collaborazione con l’artista internazionale Kygo, per un remix del suo iconico brano What love Got To Do with It. Il brano, originariamente pubblicato nel 1984, si trova già in cima alle classifiche statunitensi. Oltre un decennio dopo la sua ultima esibizione pubblica e la sua uscita singola, Tina Turner è stata fotografata in posa accanto al produttore norvegese in una nuova straordinaria immagine promozionale. Kygo ha condiviso sui social tutto il suo entusiasmo per questa prestigiosa collaborazione con un’icona ... Leggi su nonsolo.tv

