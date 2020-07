«Stateless», la storia vera cui si ispira la serie Netflix (Di martedì 14 luglio 2020) Approdata l'8 luglio su Netflix, Stateless è una serie ambientata in un centro di detenzione di immigrati irregolari in Australia. Stateless, infatti, significa apolide e, secondo la legge australiana, quando una persona è sospettata di vivere nel Paese senza adeguata documentazione, viene trasportata in un campo di detenzione. La serie prodotta (e interpretata) da Cate Blanchett si sviluppa attraverso la storia di quattro personaggi le cui vite si sovrappongono in un campo di detenzione australiano: il rifugiato afgano Ameer (Fayssal Bazzi), un padre single che trova lavoro come nuovo guardiano della prigione Cam Standford (Jai Courtney), una funzionaria del centro Claire Kowitz (Asher Keddie) e Sofie Werner, un'assistente di voli nata in Germania, cresciuta in ... Leggi su gqitalia

Alle volte temi spinosi (quanto attualissimi) come quelli legati all'immigrazione o alla crisi economica sono stati spesso ignorati o gestiti in maniera esageratamente retorica dalle opere d'intratten ...

