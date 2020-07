"Italia, prepararsi al peggio". Il dato e la profezia inquietante di Crosetto: l'ombra del default? (Di martedì 14 luglio 2020) Un dettaglio, pesantissimo. Un dato statistico certificato da Inps e Istat emerso nelle ultime ore e che potrebbe avere delle conseguenze terrificanti per il nostro Paese. Il crac. Il default. Una crisi economica irreversibile, in cui ci cacciamo dopo la drammatica emergenza coronavirus. Il dato è il seguente: per la prima volta il numero dei pensionati nel Belpaese ha superato quello dei lavoratori. Una circostanza commentata da Guido Crosetto su Twitter con un sintetico e inqueitante cinguettio: "Il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori. È tempo di prepararsi al peggio", conclude il Gigante ex Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano

