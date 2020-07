Iran, confermata la condanna a morte per tre manifestanti (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo dell’Iran ha confermato la condanna a morte per tre manifestanti arrestati nel 2019 a causa delle proteste per il caro benzina La Corte suprema Iraniana, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha confermato la pena di morte per tre manifestanti che furono arrestati lo scorso novembre durante alcune proteste nazionali contro il caro della benzina. … L'articolo Iran, confermata la condanna a morte per tre manifestanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

AndreaGContini : Ok, tenetevi forte ma pare che anche oggi in #Iran una bombola di gas si sia sentita male in uno stabilimento. I de… -

(ANSA) - TEHERAN, 14 LUG - Salgono a 262.173 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.521 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 179, per un totale di 13.221 decessi confermati dall'in ...

