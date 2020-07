Calcara “DS, Un Marchio Premium giovane e sempre in crescita” (Di martedì 14 luglio 2020) Quarantadue DS Store, che nel primo trimestre del 2021 diventeranno 50, sono il segnale che il Marchio premiun francese è riuscito a far breccia nei cuori dei potenziali clienti italiani. Offrendo una tecnologia d’avanguardia, una classe esclusiva nell’uso dei materiali e nella realizzazione degli interni e delle motorizzazioni che rispettano sempre più l’ambiente. Tutto questo ha permesso di avere un segnale positivo nelle vendite in un mercato che invece è in grande sofferenza per via della pandemia di Covid-19. “Il lockdown ha contribuito all’evoluzione dei servizi che già mettevamo a disposizione dei nostri clienti, servizi esclusivi che denominiamo ‘Only Yoù al quale abbiamo aggiunto dell’altro per essere ancora più vicini in una fase così particolare, come ... Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Calcara “DS, Un Marchio Premium giovane e sempre in crescita” - Italpress : Calcara “DS, Un Marchio Premium giovane e sempre in crescita” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcara “DS