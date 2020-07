Aeronautica Militare e Università Luigi Vanvitelli insieme per formazione, ricerca e sperimentazione (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’Aeronautica Militare e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli hanno sottoscritto un’intesa per lo svolgimento delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei settori di comune interesse quali, tra l’altro, quello aerospaziale e della formazione tecnica ed ingegneristica della manutenzione Aeronautica, di cui saranno di volta in volta definiti i dettagli in ulteriori accordi di collaborazione, alcuni dei quali già avanzata fase di perfezionamento. L’accordo è stato firmato dal Generale Aurelio Colagrande, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare, e dal Rettore ... Leggi su anteprima24

Giulio_Finotti : RT @unicampania: L'Università della Campania Luigi Vanvitelli e l'Aeronautica Militare insieme per dare vita a formazione, ricerca e sperim… - AurelioGiansira : @Marflo66036248 @giovamartinelli @MatteoBressan81 @pietro_nurra @CiroNappi6 @And_Mottola @RID_Difesa… - unicampania : L'Università della Campania Luigi Vanvitelli e l'Aeronautica Militare insieme per dare vita a formazione, ricerca e… - ViviCampania : Aeronautica Militare e Università della Campania Luigi Vanvitelli insieme per formazione, ricerca e sperimentazione… - larampait : #AeronauticaMilitare e #UniCampania #Vanvitelli insieme per formazione, ricerca e sperimentazione -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica Militare Aeronautica militare, il colonnello Walter Crocicchia nuovo comandante del centro logistico Tuscia Web AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO DI VIGNA DI VALLE

Il Colonnello Giuseppe Lauriola passa il testimone al Colonnello Rosario D’Auria, nuovo Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (CSSAM) Il 9 luglio, ...

L’incidente al MiG-29 dello scorso settembre dovuto a mancanza di carburante

Il jet da combattimento MiG-29 dell’aeronautica militare slovacca che è precipitato l’anno scorso nei pressi di Nitra non aveva problemi tecnici, e la causa dell’incidente non è nemmeno da imputarsi a ...

Il Colonnello Giuseppe Lauriola passa il testimone al Colonnello Rosario D’Auria, nuovo Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (CSSAM) Il 9 luglio, ...Il jet da combattimento MiG-29 dell’aeronautica militare slovacca che è precipitato l’anno scorso nei pressi di Nitra non aveva problemi tecnici, e la causa dell’incidente non è nemmeno da imputarsi a ...